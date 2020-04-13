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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Luyindama için transfer kararı! 15 milyon Euro...

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Galatasaray'da Luyindama için transfer kararı! 15 milyon Euro...
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk 3 ayından sonra forma giyemeyen Christian Luyindama'ya Premier Lig'den talipler artıyor.

Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.

Aslan'ın, geçen sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo Milli Takımı'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 7 Aralık'ta ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun sürecek tedavi süreci nedeniyle TFF'ye bildirilmemişti. Tecrübeli oyuncu bu nedenle ligin ikinci yarısında görev yapamamasına rağmen transferin gözdesi...

8 milyon Euro'ya geldi

Wolverhampton'ın radarında olan Luyindama için Everton'ın da devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise 2 İngiliz ekibini peşine takan başarılı savunmacıyı ilk etapta satmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sürecinde toplam maliyeti 8 milyon Euro'yu bulan deneyimli futbolcu için ancak 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Luyindama sakatlanana kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyuyordu. (Fanatik)

Galatasarayda Luyindama için transfer kararı 15 milyon Euro...

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