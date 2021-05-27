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GeriFutbol Galatasaray'da Luis Abram sesleri! America TV duyurdu - Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Luis Abram sesleri! America TV duyurdu - Son Dakika Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Luis Abram sesleri! America TV duyurdu - Son Dakika Transfer Haberleri

Son Dakika... Galatasaray'da seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da sürüyor... Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılıların Velez Sarsfield'dan ayrılacak Perulu stoper Luis Abram için devreye girdiği iddia edildi.

Son Dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına başladı.

İç transferde Brezilyalı stoper Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray için Peru basınından transfer iddiası ortaya atıldı.

 

Peru'da yayın yapan America TV'de yer alan habere göre Arjantinli gazeteci Lorena Gago, Velez Sarsfield ile sözleşmesi bitecek Luis Abram'ın taliplerinden söz etti.

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La Liga'dan Valencia ve Celta Vigo'nun oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken bir diğer adayın Galatasaray olduğu vurgulandı.

2018'in Ocak ayında katıldığı Velez'de kontratını tamamlayan 25 yaşındaki stoperin Haziran ayında kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Oyuncuyu transfer eden kulüp bonservis ödemeyecek.

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Bugüne kadar Peru Milli Takım formasını da 20 kez giyen sol ayaklı stoper Luis Abram, sol bekte de görev yapabiliyor.

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