Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer açıklaması

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Galatasaraylı oyuncular Lucas Torreira ve Mauro Icardi, 2-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından konuştu.

"HER BİRİNİN KENDİNİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

Yeni transferler ve attığı gollerle ilgili konuşan Icardi, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum. Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir." dedi.

"DAHA ÇOK GOL ATMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Daha çok gol atmaya çalışacağını kaydeden Mauro Icardi, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kayseri'deki beraberlik sonrası farklı bir motivasyonla sahaya çıktıklarını söyleyen Lucas Torreira, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra, zor bir sakatlıktan sonra geri döndüm. Arkadaşlarımla yeniden maça çıkabildiğim için mutluyum. Arkadaşlarım da beni süreçte yalnız bırakmadı. Bu tarz maçlarda hayatımızı ortaya koymamız lazımdı. İlk maç berabere kaldık, bu maçta kendimizi göstermemiz gerektiğini düşündük. Kayseri'deki beraberlikten sonra mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Maaş ve TRANSFER iddialarıyla ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, "Rakip yarı sahada topları kazanıp, kendimize pozisyon yaratmalıyız. Bunu teknik ekip istiyor. Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum." diye konuştu.