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Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk şakası: 'İstifa!'

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Okan Buruk
Galatasarayda Lucas Torreiradan Okan Buruk şakası: İstifa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:17

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı 19. kez müzesine götüren Galatasaray'da takımın dinamosu Lucas Torreira'nın maç sonunda yaptığı şaka gündem oldu.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve 19. kez Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

TORREIRA'DAN 'OKAN BURUK İSTİFA!' ŞAKASI

Kupa töreni sonrasında yayıncı kuruluşun röportaj yaptığı alanda boşta duran mikrofonu eline alan Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa!' diye bağırdı.

Uruguaylı oyuncunun bu şakası takım arkadaşları arasında gülüşmelere neden olurken, o anlar sosyal medyada da viral oldu ve binlerce kez yeniden paylaşıldı.

Galatasarayda Lucas Torreiradan Okan Buruk şakası: İstifa

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Okan Buruk

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