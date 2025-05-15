Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk şakası: 'İstifa!'

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve 19. kez Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

TORREIRA'DAN 'OKAN BURUK İSTİFA!' ŞAKASI

Kupa töreni sonrasında yayıncı kuruluşun röportaj yaptığı alanda boşta duran mikrofonu eline alan Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa!' diye bağırdı.

Uruguaylı oyuncunun bu şakası takım arkadaşları arasında gülüşmelere neden olurken, o anlar sosyal medyada da viral oldu ve binlerce kez yeniden paylaşıldı.