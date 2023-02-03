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Galatasaray'da Lucas Torreira'dan inanılmaz istatistik: 44'te 43

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig
Galatasarayda Lucas Torreiradan inanılmaz istatistik: 44te 43
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

Uruguaylı futbolcu, son 3 maçta girdiği 44 ikili mücadelenin sadece 1’ini kaybetti.

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Galatasaray'da 2011-15 yılları arasında foma giyen Felipe Melo, savaşçı stiliyle taraftarların sevgilisi olurken, sahadaki başarısını 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa ile taçlandırmıştı. 2015’teki ayrılığının ardından ön libero mevkisine transfer edilen her oyuncu kendisiyle kıyaslandı ama bugüne dek hiçbiri onun boşluğunu dolduramadı. Ta ki Lucas Torreira’ya dek... Sezon başı alınan Uruguaylı 6 numara, her geçen maç yükselen performansıyla Galatasaray taraftarının yeni gözdesi oldu.

G.SARAY'IN GİZLİ KAHRAMANI

Son Ümraniyespor maçında sezonun en iyi futbolunu sergileyen Torreira’nın özellikle Geraldo ile girdiği mücadelede, yerde iken rakibinin ayağındaki topa kafayla hamle yapması sosyal medyada gündem yarattı. Uruguaylı yıldızın bu görüntüsü akıllara Melo’nun yıllar önce G.Saray’da iken aynı şekilde yerdeki topa kafayı uzattığı bir pozisyonu getirdi. İstekli oyunuyla tıpkı Melo gibi takım arkadaşlarını da coşturan Torreira için teknik direktör Okan Buruk’un görüşü net: G.Saray’ın gizli kahramanı.

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MEVKİSİNDE Süper Lig'İN EN İYİSİ

Torreira'nın istatistikleri ise muhteşem... Ligde son 3 maçta 44 ikili mücadeleden sadece 1’ini kaybeden Torreira’nın performansı Ümraniye maçında doruğa çıktı. Bu maçta 8 top kazanma, 8 araya girme, 8 pas arası, 17 sahipsiz top kazanma, yüzde 94 başarılı defansif aksiyon, yüzde 90 isabetli pas ve yüzde 93 yerde kazanılan ikili mücadele istatistiklerine ulaşan Uruguaylı, geride kalan 21 hafta sonunda ‘başarılı topa müdahale yüzdesi’nde 69 ve 1’e 1’lerde yüzde 66 ile mevkisinin en iyisi.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig

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