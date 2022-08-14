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Galatasaray'da Lucas Torreira’dan güç gösterisi

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Mertens
Galatasarayda Lucas Torreira’dan güç gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Lucas Torreira, yarım saat oynadı, 6 ikili mücadeleyi de kazandı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızı, 30 pasta yüzde 90 isabet sağladı, 2 de hava topu mücadelesinde galip geldi. Mertens ise yüzde 100 pasla oynamasına rağmen 5 ikili mücadelenin 4’ünü kaybetti.

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Galatasaray’da dün 1-0’lık skorla kaybedilen Giresunspor karşılaşmasında çok şey beklenen yeni transferlerden Torreira, 61. dakikada Oliveira’nın yerine büyük bir destek altında oyuna dahil oldu. Uruguaylı futbolcu kısa sürede yenilgiye rağmen performansıyla alkış aldı. Girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan yıldız futbolcu, 2 de hava topu aldı. Bununla beraber 30 pas verirken, bunların yüzde 90’ında isabet sağladı. Torreira, 3 de top kaparken, rakiplerine 1 faul yaptırdı. Hücumda ise kaleye şut çekmedi ve 36 kez topla buluştu.

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MERTENS ZORLANDI

Sarı kırmızılıların 35 yaşındaki futbolcusu, ilk maçında fiziksel olarak zorlandı. 78. dakikada Yunus’un yerine giren Mertens, 5 ikili mücadelenin 4’ünü kaybederken, buna rağmen 19 pasın tamamında isabet sağladı. 1 isabetli orta açarken, 1 şutu ise engellendi. Mertesn ayrıca, 1 de şut pası verdi.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Mertens

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