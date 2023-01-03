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Galatasaray'da Lucas Torreira Uruguay'a gitti! Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe derbisinde...

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#Galatasaray#Torreira#Okan Buruk
Galatasarayda Lucas Torreira Uruguaya gitti Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe derbisinde...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 20:38

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını açıkladı.

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Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Lucas Torreira Uruguay'a gitti.

Uruguaylı futbolcu 2 gün izinli olarak İstanbul’dan ayrılırken Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yetişecek.

Okan Buruk, Ankaragücü maçında da orta sahada Berkan- Mdstjö- Mertens üçlüsüne şans verecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü bugün izinli olarak ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır." denildi.

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#Galatasaray#Torreira#Okan Buruk

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