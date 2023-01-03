Galatasaray'da Lucas Torreira Uruguay'a gitti! Ankaragücü maçında yok, Fenerbahçe derbisinde...

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Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Lucas Torreira Uruguay'a gitti.
Uruguaylı futbolcu 2 gün izinli olarak İstanbul’dan ayrılırken Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yetişecek.
Okan Buruk, Ankaragücü maçında da orta sahada Berkan- Mdstjö- Mertens üçlüsüne şans verecek.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü bugün izinli olarak ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır." denildi.