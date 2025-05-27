Galatasaray'da Lucas Torreira sürprizi: Ülkesine döndü!

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir ile sezonu kapatacak olan şampiyon Galatasaray'da Lucas Torreira sürprizi yaşandı.

2 sene sonra tekrardan Urugay Milli Takımı'na seçilen Lucas Torreira, kulüpten izin alarak ülkesine gitti.

Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Milli Takıma yeniden çağırılması hakkında konuşan Torreira, "Uzun zamandır Milli Takım'a çağrılmayı bekliyordum. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bielsa ile görüşeceğim. Milli takıma yeniden çağrıldığım için çok mutluyum. Bu, uzun zamandır beklediğim bir çağrıydı ama her şey çalışmayla, adanmışlıkla, her zaman yaptığım gibi oluyor. Bana bir hafta önce katılma imkanı veren Galatasaray'a da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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"GALATASARAY'DA TARİHİ BİR ŞEY BAŞARDIK"

25. şampiyonluğa dair konuşan Urugaylı futbolcu, "Çok olumlu bir yıldı. Son altı ayda neredeyse, biraz daha önde oynayarak hücumda daha fazla rol alıp gol atmaya başladım. Bu, bende normal olan bir şey değildi, çok asist yapıyordum. Ve kulüpte tarihi bir şey başardık, üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanarak beşinci yıldızı aldık. Yani, gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'NIN SON MAÇINDA OLAMAYACAĞIM"

Fernando Muslera'nın geleceğine ayrı bir parantez açan Torreira, "Şu anda maalesef Nando'nun kulüpteki son maçında olamayacağım ama ama onunla çok konuştum ve bana fırsat verdi. Benim için önemli. Nando kardeşim gibi. Ona en iyisini diliyorum. Gelecekte alacağı karar umarım onun ve ailesinin iyiliği için olur." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.