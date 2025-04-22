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Galatasaray'da Lucas Torreira seriye bağladı! Kariyer sezonu...

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig
Galatasarayda Lucas Torreira seriye bağladı Kariyer sezonu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 23:02

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da Lucas Torreira, son haftalarda verdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında kozlarını paylaştı.

Konya'da oynanan maçta rakibini 4-1 mağlup eden sarı - kırmızılılar adını finale yazdırırken, sözleşmesini yeni uzatan Lucas Torreira, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

GALATASARAY, 24. KEZ FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Sarı - kırmızılılar, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu. Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

OKAN BURUK İLK KEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı.

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OSIMHEN GOL SAYISINI 30 YAPTI

Takımının Konya'daki ilk golünü kaydeden Osimhen, bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı. Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

KARİYER SEZONU

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Lucas Torreira, kariyer sezonu yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş derbilerinin ve Bodrum FK maçının ardından bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı. Urugaylı futbolcunun 7 de asist katkısı bulunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2028'e kadar yeni sözleşme imzalayan Uruguaylı yıldız, Galatasaray kariyerinin de en golcü sezonunu geçiriyor.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig

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