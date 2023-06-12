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Galatasaray'da Lucas Torreira için karar verildi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer
Galatasarayda Lucas Torreira için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:07

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Takımdaki birçok oyuncuya teklif gelirken, geleceği merak edilen yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili beklenen haber geldi.

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Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katacak.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Lucas Torreira olmuştu. Aslan, 2021/2022 sezonunda Fiorentina'da forma giyen ve bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro ödemişti.

Orta sahanın dinamosu olan Torreira, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamış ve taraftarın sevgilisi olmuştu. Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray'a, Lucas Torreira'dan müjdeli haber geldi.

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GELECEK SEZON DA KALIYOR

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımın ligde mutlu sona ulaşmasında önemli payı olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun gelecek sezon da kalması büyük ölçüde kesinleşti.

MILAN VE FIORENTINA'NIN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Sezonun bitmesinin ardından, Torreira'nın geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Fiorentina ve Milan kulüpleri, Galatasaray'a bonservis için resmi tekliflerde bulundu.

Futbolcuyu zaten bırakmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, her iki öneri 10 milyon Euro'nun altında olunca direkt olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY'DA MUTLU

Lucas Torreira da tatile gitmeden önce Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi.

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi. Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

 

 

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer

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