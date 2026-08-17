Galatasaray'da Lucas Torreira için İtalya'ya dönme iddiası: Görüşmeler başladı!

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Galatasaray'da Lucas Torreira için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızının kariyerine yeniden İtalya'da devam etme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

SERIE A'YA DÖNÜŞ GÜNDEMDE

TNT Sports'un haberine göre Torreira'nın çevresinde, Serie A'ya dönme fikrine sıcak bakıldığı konuşuluyor. Uruguaylı futbolcunun geleceğiyle ilgili bazı görüşmelerin de şimdiden başladığı belirtildi.

Haberde, Torreira için öne çıkan seçeneklerden birinin Fiorentina olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin deneyimli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği aktarıldı.

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"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"

Torreira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA

2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Söz konusu 4 senede 176 maçta 14.050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol - 17 asistlik istatistik yakaladı.