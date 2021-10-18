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Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları başladı

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lokomotiv Moskova
Galatasarayda Lokomotiv Moskova hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Lokomotiv Moskovadan Galatasaray maçı öncesi Squid Game paylaşımı

Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray maçı öncesi Squid Game paylaşımı

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdiGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarı zaten oyunun çok farklı bitmesi gerekirdi. İlk yarı 3 puanı farklı bir sonuçla alıp, ikinci yarı farklı bir maç olabilirdi. Oyuncuların durumumuzu iyi analiz edip, buradaki 3 puanın çok önemli olacağını düşünmüş olacaklar ki skoru koruma içgüdüsü gördük. Bazen iyi oynayamayabiliriz ama böyle durumda dahi 3 puan almak çok önemli" dedi.
daha fazla video içinFatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi
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#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lokomotiv Moskova

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