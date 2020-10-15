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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da loca satışı başladı

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Galatasaray'da loca satışı başladı
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için sınırlı sayıda loca satışına başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karara istinaden sınırlı sayıda loca satışına başlandığı, loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin kabul edileceği belirtildi.

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Açıklamada, loca satışından önce taraftarların Passolig kartlarının süresini uzatması gerektiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında localarda uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi.

Locaların açık ve kapalı alanlarında mesafeye özen gösterilmesi, ateşi 37,8 ve üzerinde olan taraftarların stada alınmayacağı kaydedildi. Localarda maske kullanılması gerektiği ve konuk takım taraftarlarının ise localara alınmayacağı ifade edildi.

TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamıştı.

Galatasarayda loca satışı başladı

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