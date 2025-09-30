Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi: İlk 11'de oynayacak mı, karar verildi!

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bugün İngiliz Liverpool’u misafir edecek. RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayacak maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Devler Ligi’ne 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Cimbom daha önce Avrupa kupalarında 2 kez konuk edip kaybetmediği (1 galibiyet, 1 beraberlik) Liverpool’a geçen sezon Tottenham’a uyguladığı tarifeyi uygulayıp eli boş göndermek istiyor.

OSiMHEN BUGÜN 11’DE

Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılarda eksik bulunmazken Alanya maçının son 10 dakikasında denenen Victor Osimhen’in bugün 11’de olması bekleniyor. Alanya’da devre arası baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool’a karşı forma giyebilecek.

Ada ekibinde ise sakatlığı bulunan Giovanni Leoni’nin yanı sıra yerine UEFA listesine eklenen Federico Chiesa, İstanbul’a getirilmedi.

EN PAHALI 2’Li KARŞI KARŞIYA

Bu sezonun en pahalı 3 transferi İsak (145 milyon €), Wirtz (125 milyon €), Ekitike (95 milyon €) Liverpool forması giyerken, en pahalı 5’inci isim Galatasaray’ın gol umudu Victor Osimhen (75 milyon €).

DEVLER LiGi’NDE GÜNÜN PROGRAMI;

· 19.45 Atalanta-Club Brugge

· 19.45 Kairat-Real Madrid

· 22.00 Inter-Slavia Prag

· 22.00 Chelsea-Benfica

· 22.00 A.Madrid-E.Frankfurt

· 22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

· 22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

· 22.00 Pafos-Bayern Münih