Galatasaray'da Liverpool alarmı: Okan Buruk'un kafası karışık!

Haberin Devamı

Galatasaray, pazartesi günkü Konyaspor maçının son bölümüyle, cuma günkü Alanyaspor karşılaşmasının tamamında Liverpool mücadelesinin provasını yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden Liverpool’a karşı büyük bir kaza yaşamamak adına beşli savunma oynatarak garantiye gitmek istiyordu. Ancak Okan hocanın yaptığı plan, sahaya yansımadı. Her iki maçta da ortaya çıkan tablo Buruk’u memnun etmedi. Özellikle Alanyaspor maçında Uğurcan’ın 8 kurtarış yapması, 2 topun direkten dönmesi gibi detaylar, Liverpool sınavı öncesi panik yarattı.

SON İDMANDA BELLİ OLACAK

Üç stoper ve iki bekli düzenden beklediğini alamayan Buruk, şimdi Liverpool karşısında beşli savunma mı yoksa klasik dörtlü defans mı oynatacağına karar veremiyor. Savunma önlemleri açısından 5 kişilik tercih mantıklı gözükse de takımın alışık olduğu sistemde daha iyi bir görüntü çizme ihtimali hocanın kafasını karıştırıyor. Buruk, İngiliz devine karşı oynatacağı sisteme yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak son taktik provada karar verecek.

Haberin Devamı