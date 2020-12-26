Galatasaray'da Levent Şahin'den galibiyet yorumu! 'Beklediğimizden kolay geçti'

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları;

Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

BELLİ BÖLÜMLERDE GERİYE DÜŞTÜK AMA...

Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey. Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum

FEGHOULI AÇIKLAMASI

Feghouli zorlanma hissettiğini belirtip o yüzden risk alınmaması adına kenara alındı, yarın durumu belli olur.

Galibiyeti Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz.