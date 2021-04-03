Galatasaray'da Levent Şahin'den çok sert tepki!

Fatih Terim'e verilen cezanın hukuki olmadığını belirten Şahin, "Bugün aramızda hocamız yok. Aslında baktığımızda aramızda neden yok? Hukuki bir gerekçe yok. Eğer kendisi olsaydı burada daha farklı şeyler söyleyecekti kesinlikle." dedi.

Milli Takım kampında koronavirüse yakalan futbolcular için de konuşan Şahin, "İki futbolcumuzu düğüne (İrfan Can Kahveci'nin düğünü), dolayısıyla Covid'e verdik. Sahada vazgeçmeyen, kazanmak isteyen bir Galatasaray yer alacak." diye konuştu.