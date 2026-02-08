Galatasaray'da Leroy Sane'nin sahalara geri döneceği maç belli oldu!

Haberin Devamı

Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı Lang, Asprilla, Nhaga, Can Armando ve Boey ile birlikte Çaykur Rizespor deplasmanına gitti. Okan Buruk’un yenilerden hangi isimlere şans tanıyacağı merak konusu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, ne pahasına olursa olsun Rize karşısındaki seriyi sürdürüp liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmanın hesapları içinde.

4 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Leroy Sane, Rize'ye götürülmedi. Ayak bileğinden sakatlık geçiren ancak beklenenden çok daha kısa sürede geri dönen Leroy Sane’nin Çaykur Rizespor deplasmanına götürülme ihtimali vardı. Ancak teknik ekip ve sağlık heyetinin ortak kararıyla Alman yıldız riske edilmedi.

BURUK, JUVENTUS'A SAKLADI

Galatasaray zorlu mücadeleye giderken İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Sane, Juventus maçı için saklanıyor. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmada ilk 11’de görev yapabilecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Leroy Sane 6 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Alman forvet tüm kulvarlarda ise 28 maçta 6 ve 7 asistle oynadı.