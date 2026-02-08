×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Leroy Sane'nin sahalara geri döneceği maç belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Leroy Sane#Futbol
Galatasarayda Leroy Sanenin sahalara geri döneceği maç belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 09:34

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son dört resmi maçında forma giymeyen Leroy Sane'nin forma giyeceği maç belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı Lang, Asprilla, Nhaga, Can Armando ve Boey ile birlikte Çaykur Rizespor deplasmanına gitti. Okan Buruk’un yenilerden hangi isimlere şans tanıyacağı merak konusu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, ne pahasına olursa olsun Rize karşısındaki seriyi sürdürüp liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmanın hesapları içinde.

Galatasarayda Leroy Sanenin sahalara geri döneceği maç belli oldu

4 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Leroy Sane, Rize'ye götürülmedi. Ayak bileğinden sakatlık geçiren ancak beklenenden çok daha kısa sürede geri dönen Leroy Sane’nin Çaykur Rizespor deplasmanına götürülme ihtimali vardı. Ancak teknik ekip ve sağlık heyetinin ortak kararıyla Alman yıldız riske edilmedi.

Haberin Devamı

BURUK, JUVENTUS'A SAKLADI

Galatasaray zorlu mücadeleye giderken İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Sane, Juventus maçı için saklanıyor. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmada ilk 11’de görev yapabilecek.

Gözden KaçmasınSüper Ligde süper pazar İşte Beşiktaş ve Galatasarayın muhtemel ilk 11leriSüper Lig'de süper pazar! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leriHaberi görüntüle

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Leroy Sane 6 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Alman forvet tüm kulvarlarda ise 28 maçta 6 ve 7 asistle oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Leroy Sane#Futbol

BAKMADAN GEÇME!