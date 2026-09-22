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Galatasaray’da Leroy Sane tanınmaz halde! Hayal kırıklığı büyük

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#Galatasaray#Leroy Sane#Rafael Leao
Galatasaray’da Leroy Sane tanınmaz halde Hayal kırıklığı büyük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 10:13

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı son 13 maçı gol katkısı yapamadan tamamladı. İşte detaylar...

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Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği, hatta o var diye Salah transferini geri çevirdiği Leroy Sane, tanınmaz halde.

Manchester City, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı formalarıyla yıldızlaşıp parmak ısırtan Sane, Galatasaray’da bambaşka bir kimliğe büründü.

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GOL ORUCUNDA!

Son olarak geçen sezon 12 Nisan 2026 tarihinde Rams Park’ta 1-1 biten Kocaelispor maçında fileleri havalandıran Sane; sonrasında ligde oynadığı 11, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birer maç olmak üzere toplam 13 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

KLOPP, MİLLİ TAKIMA ALMAMIŞTI

Jürgen Klopp’un son açıkladığı Almanya kadrosuna da dahil edilmeyen Sane’deki bu keskin düşüş sonrası akıllara aynı soru geliyor: Asıl sorun kimde?

Cim Bom’a formda gelen birçok yıldızın burada dip yapması, eleştiri oklarının Okan Buruk’a yönelmesine neden oldu.

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Galatasaray’da Leroy Sane tanınmaz halde Hayal kırıklığı büyük

LEAO ENDİŞESİ

Sarı-Kırmızılılar’ın en büyük endişesi, 40 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilen Rafael Leao’nun da benzer bir düşüş yaşama ihtimali.

Portekizli süperstar da geride kalan 4 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

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#Galatasaray#Leroy Sane#Rafael Leao

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