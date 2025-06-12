Galatasaray'da Leroy Sane sürprizi: Bayern Münih ile oynamaya devam edecek!

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Galatasaray'ın bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sane, Bayern Münih'te forma giymeye devam edecek.
HAZİRAN SONUNA KADAR BAYERN MÜNİH
Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden Sky'ın haberine göre; Alman futbolcu, Bayern Münih'le Haziran sonuna dek Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak.
Alman ekibinin turnuvanın Temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde ise Sane, bu maçlarda forma giymeyecek ve Galatasaray'a katılacak.
İŞTE BAYERN MÜNİH'İN FİKSTÜRÜ
Bayern Münih’in Kulüpler Dünya Kupası’ndaki 30 Haziran'a kadar olan fikstürü;
15 Haziran : Auckland City
21 Haziran : Boca Juniors
24 Haziran : Benfica
28-30 Haziran : Son 16 turu