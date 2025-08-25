Galatasaray'da Leroy Sane siftah yaptı!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.
Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sane, 90+2. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray'daki üçüncü resmi maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi.
🦁 Leroy Sane'nin Galatasaray formasıyla ilk golü Kayserispor deplasmanında geldi. pic.twitter.com/OmUuda6GxO— Spor Arena (@sporarena) August 24, 2025
Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılarda galibiyet üçlüsü Leroy Sane'den geldi.
🦁 Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Leroy Sane'den!pic.twitter.com/GOl1Q8Tcrz— Spor Arena (@sporarena) August 24, 2025
4000. GOLE 1 ADIM KALDI
Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.
Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.