Futbol Haberleri

Galatasaray'da Leroy Sane siftah yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Leroy Sane#Süper Lig
Galatasarayda Leroy Sane siftah yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 00:38

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Kayserispor deplasmanında Süper Lig'e 'merhaba' dedi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sane, 90+2. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray'daki üçüncü resmi maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi.

Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılarda galibiyet üçlüsü Leroy Sane'den geldi. 

4000. GOLE 1 ADIM KALDI

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

