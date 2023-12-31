×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Leonardo Spinazzola harekatı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Leonardo Spinazzola
Galatasarayda Leonardo Spinazzola harekatı başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 07:00

Galatasaray, sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamayı planlarken, iki Suudi Arabistan kulübü de tecrübeli oyuncuya talip oldu.

Haberin Devamı

Bekleneni veremeyen Angelino ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray yönetimi, sol bek adayları arasında ilk sırada yer alan Leonardo Spinazzola’nın transferi için çalışmalara başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Roma ile masaya oturdu.

Gözden Kaçmasınİptal edilen final sonrası tarihi öneri Süper Kupa 3e bölünsün, hak eden yerlere verilsinİptal edilen final sonrası tarihi öneri! 'Süper Kupa 3'e bölünsün, hak eden yerlere verilsin!'Haberi görüntüle

15 MAÇTA OYNADI

Haberde Spinazzola transferinde Galatasaray’ın yalnız olmadığı da belirtilerek, Suudi Arabistan’dan iki kulübün de tecrübeli sol bekle ilgilendiği ifade edildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Spinazzola’yı bonservisiyle satın almayı planlıyor.

İtalyan futbolcuya talip olan Suudi Arabistan kulüplerinden birinin Al-Shabab olduğu öğrenildi.

Bu sezon Serie A’da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verirken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 karşılaşmada forma giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Leonardo Spinazzola

BAKMADAN GEÇME!