Galatasaray'da Leonardo Spinazzola harekatı başladı

Haberin Devamı

Bekleneni veremeyen Angelino ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray yönetimi, sol bek adayları arasında ilk sırada yer alan Leonardo Spinazzola’nın transferi için çalışmalara başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Roma ile masaya oturdu.

15 MAÇTA OYNADI

Haberde Spinazzola transferinde Galatasaray’ın yalnız olmadığı da belirtilerek, Suudi Arabistan’dan iki kulübün de tecrübeli sol bekle ilgilendiği ifade edildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Spinazzola’yı bonservisiyle satın almayı planlıyor.

İtalyan futbolcuya talip olan Suudi Arabistan kulüplerinden birinin Al-Shabab olduğu öğrenildi.

Bu sezon Serie A’da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verirken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 karşılaşmada forma giydi.