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Galatasaray'da Lemina’dan Osimhen ve transfer açıklaması! 'Victor'un burada kalmasını isteyecektir ama...'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lemina#Transfer
Galatasarayda Lemina’dan Osimhen ve transfer açıklaması Victorun burada kalmasını isteyecektir ama...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 11:15

Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı Mario Lemina, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mario Lemina'nın açıklamaları şöyle;

"Bu röportajdan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok büyük bir deneyim ile geri geldim. Aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz.”

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'O ZAMANKİ TAKIM ZAN ALTINDA BIRAKMAK İSTEMEM AMA...'

“İlk geldiğimde durum daha farklıydı. O dönem iyi bir seri yakalamıştık pandemiye kadar. Pandemi yaptığımız işi baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Aynı istek ve hevesle geri geldim. Galatasaray'ın hedefleri için elimden geleni yapacağım.”

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'OSIMHEN'İN KARARINI SAYGI DUYMAK İSTİYOR'

“Victor’a baktığım zaman dünyada var olan en iyi forvetlerden bir tanesi. Bugün hedefler doğrultusunda ilerliyor. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir. Kararına saygı duymak gerekiyor.”

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#Galatasaray#Lemina#Transfer

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