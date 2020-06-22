Galatasaray'da Lemina ve Feghouli'den dikkat çeken paylaşımlar!
Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina ve Sofiane Feghouli, 3-3 biten Gaziantep FK maçı sonrası dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Gaziantep FK maçına kaptan olarak çıkan Lemina; "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum." ifadelerini kullandı.
Sofiane Feghouli ise; "Mücadele devam ediyor" paylaşımı yaptı.
İşte Sarı-kırmızılı futbolcuların paylaşımları
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