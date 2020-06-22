MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Lemina ve Feghouli'den dikkat çeken paylaşımlar!
GeriFutbol Galatasaray'da Lemina ve Feghouli'den dikkat çeken paylaşımlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 19:50,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Lemina ve Feghouli'den dikkat çeken paylaşımlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Lemina ve Feghouli'den dikkat çeken paylaşımlar!
Abone Olgoogle-news

Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina ve Sofiane Feghouli, 3-3 biten Gaziantep FK maçı sonrası dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Gaziantep FK maçına kaptan olarak çıkan Lemina; "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAY'IZ! Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum." ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli ise; "Mücadele devam ediyor" paylaşımı yaptı.

İşte Sarı-kırmızılı futbolcuların paylaşımları

Galatasarayda Lemina ve Feghouliden dikkat çeken paylaşımlar

Galatasarayda Lemina ve Feghouliden dikkat çeken paylaşımlar

 

Galatasarayda Lemina ve Feghouliden dikkat çeken paylaşımlar

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle