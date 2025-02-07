Galatasaray'da Lemina ve Cuesta ilk idmanına çıktı

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Galatasaray, Süper Lig’in 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferlerden Mario Lemina takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalışırken, Carlos Cuesta ise takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
🎥 Yeni transferlerimiz Mario Lemina ve Carlos Cuesta, Florya’da! 💛❤️ pic.twitter.com/BIoVvLaqcj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2025