Galatasaray'da Lemina sakatlandı, Fenerbahçe maçı planları değişti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken, Mario Lemina’dan kötü bir haber geldi. Yeni Malatya maçında sağ arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Lemina F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında forma giyemeyecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Terim’in Kadıköy için üç adet B planı mevcut.

1) ÖMER ORTAYA

Mariano sağ bekte, sakatlığını atlatan Saracchi sol bekte görev alacak. Ömer Bayram ise Yeni Malatya maçının aksine bu kez sol bekte değil orta sahada görev alacak. Sol kanatta ise yine Onyekuru olacak.

2) BELHANDA SAHAYA

Eleştiri oklarının hedefindeki Belhanda’ya bir şans verilecek ve ortada Lemina’nın yerine oynayacak.

3) DONK İHTİMALİ

Ryan Donk orta sahaya çekilecek, stoperde Marcao’nun yanında Ahmet Çalık oynayacak. Fatih Terim son kararını hafta içi taktik antrenmanlarda verecek.





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