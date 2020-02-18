Galatasaray'da Lemina sakatlandı, Fenerbahçe maçı planları değişti!
G.Saray’da teknik patron Terim’in orta sahadaki en büyük kozlarından Lemina, derbide oynayamayacak. Tecrübeli teknik adam bunun üzerine alternatif planlara yönelecek.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken, Mario Lemina’dan kötü bir haber geldi. Yeni Malatya maçında sağ arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Lemina F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında forma giyemeyecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Terim’in Kadıköy için üç adet B planı mevcut.
1) ÖMER ORTAYA
Mariano sağ bekte, sakatlığını atlatan Saracchi sol bekte görev alacak. Ömer Bayram ise Yeni Malatya maçının aksine bu kez sol bekte değil orta sahada görev alacak. Sol kanatta ise yine Onyekuru olacak.
2) BELHANDA SAHAYA
Eleştiri oklarının hedefindeki Belhanda’ya bir şans verilecek ve ortada Lemina’nın yerine oynayacak.
3) DONK İHTİMALİ
Ryan Donk orta sahaya çekilecek, stoperde Marcao’nun yanında Ahmet Çalık oynayacak. Fatih Terim son kararını hafta içi taktik antrenmanlarda verecek.
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