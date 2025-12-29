×
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Lemina müjdesi: Gabon, Afrika Kupası'na veda etti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 01:01

Fildişi Sahili ile Kamerun, Afrika Uluslar Kupası F grubu ikinci maçında 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Mario Lemina'lı Gabon, turnuvaya veda etti.

Afrika Uluslar Kupası F grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun karşı karşıya geldi. 

90 dakika 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. 

Fildişi SAhili'nin golünü 51. dakikada Amad Diallo kaydederken, Kamerun'un golü 58. dakikada Junior Tchamadeu'dan geldi. 

Bu sonucun ardından iki takımda puanını 4 yaptı. Grubun son sırasında yer alan Gabon ise matematiksel olarak son 16 şansını kaybetti ve Afrika Kupası'na veda etti. 

Öte yandan Fildişi Sahili’nde Rizesporlu Yahia Fofana 90 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Oulai 70. dakikada oyuna girdi. Rams Başakşehirli Operi maçı yedek kulübesinde tamamladı.

LEMINA SEVİNCİ

Turnuva veda eden Gabon’da ülkemizde top koşturan Mario Lemina, Aaron Appindangoye, Guelo Kanga ve Andre Biyogo Poko, Türkiye’ye erken dönecek.

Böylelikle Galatasaray'da Lemina, 5 Ocak'taki Süper Kupa mücadelesinde takımı ile birlikte yer alacak. 

