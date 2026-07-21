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Galatasaray'da Lemina belirsizliği sona erdi!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Mario Lemina
Galatasarayda Lemina belirsizliği sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 14:11

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda kaldı. İşte detaylar...

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31 Mayıs itibarıyla Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve 1,5 ayı aşkın süredir yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan Mario Lemina hakkında sevindiren haber Fransa'dan geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde nihayet mutlu sona ulaştı.

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2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-kırmızılı takımın, 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtilen Mario Lemina için kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması ve Gabonlu futbolcunun Avusturya kampında takımla olması bekleniyor.

Galatasarayda Lemina belirsizliği sona erdi

PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 3. sezonunu geride bırakan Lemina, görev aldığı 85 maçta 5 gol - 4 asist üretti ve 20 sarı kart gördü.

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Galatasarayda Lemina belirsizliği sona erdi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Mario Lemina

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