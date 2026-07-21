Galatasaray'da Lemina belirsizliği sona erdi!

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31 Mayıs itibarıyla Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve 1,5 ayı aşkın süredir yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan Mario Lemina hakkında sevindiren haber Fransa'dan geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde nihayet mutlu sona ulaştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-kırmızılı takımın, 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtilen Mario Lemina için kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması ve Gabonlu futbolcunun Avusturya kampında takımla olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 3. sezonunu geride bırakan Lemina, görev aldığı 85 maçta 5 gol - 4 asist üretti ve 20 sarı kart gördü.

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