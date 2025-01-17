Galatasaray'da Kyle Walker sesleri!

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Galatasaray ara transferde yıllardır büyük sıkıntı çektiği sağ bek sorununu gidermekte kararlı. Sacha Boey’in ayrılığı sonrası bu bölgede ne Leo Dubois ne Serge Auirer’den verim alabilen sarı kırmızılılarda sezon başı 9 milyon Euro bonservisle takıma kazandırılan Elias Jelert de bir türlü beklenen performansa ulaşamadı.

Jelert’ten çok bu bölgede Kaan Ayhan oynatırken zaman zaman Barış Alper ile Metehan Baltacı da görev yaptı. Bu bölgede krizi gidermek isteyen sarı kırmızılılar rotasını Manchester City’li Kyle Walker’a dikti.

Artıık Pep'in öncelikli tercihi değil

2017-18’den bu yana forma giydiği City’de başarılı bir kariyere imza atan Walker artık bir zamanlar gözdesi olduğu Pep Guardiola’nın öncelikli tercihi değil. Takımda düşünülmeyen 34 yaşındaki yıldız için G.Saray; İcardi, Mertens. Osimhen gibi yıldızları takıma kazandıran menajer George Gardi’yi görevlendirdi. Sarı kırmızılılar 4 milyon Euro talep eden tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken İngiliz ekibi ve Walker’ın yanıt bekleniyor. Kyle Walker ücretinde indirim yaparsa Cimbom transferi bitirmek için düğmeye basacak.

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- Boey sonrası sağ bekte ne Leo Dubois ne Auirer ne de sezon başı 9 milyon Euro’ya alınan Jelert beklentileri karşılayabildi.

- Jelert’ten çok bu bölgede Kaan Ayhan oynarken zaman zaman Barış Alper ile Metehan da sağ bek olarak görev yaptı.

- Sarı kırmızılılar, Guardiola’nın takımda düşünmediği Walker’ı kiralamak için harekete geçti.