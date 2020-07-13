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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

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Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı
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Galatasaray Kulübü'nde başkan Mustafa Cengiz başkanlığında denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim
kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün de katıldı.



Organizasyon için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve kurul üyeleri, toplantıya dijital ortamdan dahil oldu. Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Galatasarayda kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

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