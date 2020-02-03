Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışması ile antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümündeki interval koşuların ardından teknik çalışma gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başkarken, Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Alanya’ya giderek mücadele için kampa girecek.