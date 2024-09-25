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Galatasaray'da kriz sonrası karar verildi: Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi

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#GALATASARAY#Cenk Ergün#İstifa
Galatasarayda kriz sonrası karar verildi: Cenk Ergünün istifası kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:04

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Cenk Ergün, transfer sezonunun son günlerinde istifa etmişti. Sarı - kırmızılı kulüp, alınan kararı açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti.

Sarı - kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, transfer döneminin son günlerinde yönetime istifasını sunmuştu.

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Galatasaray Kulübü, Ergün'ün istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

NE OLMUŞTU?

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine aldığı Nicola Zalewski transferinin gerçekleşmemesi sonrası Cenk Ergün, eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Ergün, Zalewski transferinden olumlu sonuç alınamaması sonrası istifasını yönetime sunmuştu.

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#GALATASARAY#Cenk Ergün#İstifa

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