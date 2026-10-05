×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da kritik süreç! Ayrılık için son şans

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Okan Buruk
Galatasarayda kritik süreç Ayrılık için son şans
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:06

Galatasaray'da yıldız futbolcuya teklif gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun performansına göre karar verecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sezonun ilk bölümünde performansıyla eleştirilen Leroy Sane için Suudi Arabistan’dan transfer iddiası geldi. Al Qadsiah’ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasarayda kritik süreç Ayrılık için son şans

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev yapan Sane, toplam 374 dakika sahada kaldı. Deneyimli kanat oyuncusu bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İlk 11’de 4 kez görev alan Alman futbolcu, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasarayda kritik süreç Ayrılık için son şans

PERFORMANSI ETKİLİ OLACAK

Haberin Devamı

Cim Bom’un olası bir teklif karşısındaki tavrında teknik direktör Okan Buruk’un görüşünün belirleyici olacağı ifade edildi. Yönetimin, ara transfer döneminde masaya gelecek rakamı ve oyuncunun sezonun kalan bölümü için planlardaki yerini birlikte değerlendireceği belirtildi.

Galatasarayda kritik süreç Ayrılık için son şans

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane’nin geleceğinin, Al Qadsiah’ın yapacağı teklifin seviyesine göre netleşmesi bekleniyor. Alman yıldızın önümüzdeki haftalardaki performansının da yönetimin kararında etkili olacağı kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!