Galatasaray'da kritik süreç! Ayrılık için son şans

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Sezonun ilk bölümünde performansıyla eleştirilen Leroy Sane için Suudi Arabistan’dan transfer iddiası geldi. Al Qadsiah’ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev yapan Sane, toplam 374 dakika sahada kaldı. Deneyimli kanat oyuncusu bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İlk 11’de 4 kez görev alan Alman futbolcu, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

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Cim Bom’un olası bir teklif karşısındaki tavrında teknik direktör Okan Buruk’un görüşünün belirleyici olacağı ifade edildi. Yönetimin, ara transfer döneminde masaya gelecek rakamı ve oyuncunun sezonun kalan bölümü için planlardaki yerini birlikte değerlendireceği belirtildi.

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane’nin geleceğinin, Al Qadsiah’ın yapacağı teklifin seviyesine göre netleşmesi bekleniyor. Alman yıldızın önümüzdeki haftalardaki performansının da yönetimin kararında etkili olacağı kaydedildi.