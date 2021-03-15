Galatasaray'da kritik detay! Son maçta Fenerbahçe ile...

Basketbol Süper Ligi'nde 2012-13 sezonunda şampiyon olan, 2015-16 sezonunda da Eurocup şampiyonluğunu Türkiye'ye getiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu sezon ise tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu sezon oynadığı 24 maçta 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet alan Galatasaray, ligde sondan 3. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip, küme düşme hattında bulunan Ormanspor ve Fethiye Belediyespor ile aynı puana sahip.

SEZON BAŞINDA 1 PUANI SİLİNMİŞTİ

Türkiye Basketbol Federasyonu, sezon başında gelirlerinin %40’ını belgelemediği için Galatasaray, Beşiktaş ve Karşıyaka'ya 1 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı. Galatasaray, bu yüzden Ormanspor ve Fethiye Belediyespor'dan bir galibiyet fazla almasına rağmen bu iki takımla aynı puanda bulunuyor.

3 FARKLI KOÇ, YAPILAN TRANSFERLER...

Bu yıl 3 farklı antrenör ile çalışan Galatasaray, buna rağmen başarıya bir türlü ulaşamadı. Sezona Ertuğrul Erdoğan ile başlayan Galatasaray, ardından Ömer Uğurata, en son ise Ekrem Memnun'u takımın başına getirdi. Sezon başı Hamilton, Hunter, Macon, Motum ve Williams gibi transferler yapan sarı kırmızılı ekip, sezon içinde de Pierre Jackson ve Jordan Craxford ile sözleşme imzalamıştı.

EKREM MEMNUN: ''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI...''

Sarı kırmızılı takım, son olarak Türk Telekom'a 81-77 mağlup olurken kötü gidişatı durduramadı. Maçın ardından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ''Bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Eksiklerimize rağmen çok iyi hazırlanmıştık. Hafta içi tüm antrenmanlarda dört eksiğimiz oldu. İki oyuncumuzu kullanamadık ve İstanbul'da bıraktık. Bu enerjiyi, bu konsantrasyonu gösterdiğimiz sürece mutlaka gerekli galibiyetleri alacağımıza inancım tamdır.'' sözlerini kullanmıştı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya gelmişti. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen buluşmada Mustafa Cengiz, "Ekrem Memnun, Galatasaray camiasının çok değer verdiği ve Avrupa şampiyonlukları yaşamış bir hoca. Böyle zorlu bir görevi kabul ettiği ve bizimle çalıştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmamızın sebebi sosyal bir olgu. Bizler, maddiyattan öte arma için mücadele ediyoruz. Bu açıdan çok mutluyum. Elimden geldiğince bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Her zaman basketbol takımımızın yanındayım. Hiçbir isteklerini kırmamaya çalışırım. Bazen şanssızlıklar ve terslikler oluyor. Futbolda da böyle. Belki böyle olduğu için güzel. Tüm takıma ve tek tek tüm çalışan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SON MAÇ FENERBAHÇE DEPLASMANI

Ligde son 5 maçını kaybeden Galatasaray için tehlike çanları çalmış durumda. Son 6 haftaya girilirken ligde kalma mücadelesi veren Galatasaray, bu ay içinde önce Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, daha sonra Büyükçekmece ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, ligin son hafta maçında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

EN SON 16 SENE ÖNCE...

Galatasaray, basketbolda küme düşme tehlikesini en son 2004-2005 sezonunda yaşamıştı. Küme düşmenin eşiğine gelen takım, o sezon play out maçları sonrasında ligde kalmayı başarmıştı.

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