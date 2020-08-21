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Basketbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da koronavirüs vakası!

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Galatasaray'da koronavirüs vakası!
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Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Galatasaray Doğa Sigorta'da görev yapan bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah saatlerinde yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda idari ekipten bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan personelin herhangi bir klinik şikayeti olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine de başlandığı belirtildi.

Galatasarayda koronavirüs vakası

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