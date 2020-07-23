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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif

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Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Galatasarayda koronavirüs testleri negatif

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