MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da koronavirüs testleri negatif!
GeriFutbol Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Kulübü, yarınki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

 

Galatasarayda koronavirüs testleri negatif

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle