Galatasaray'da korkutan tablo! Fenerbahçe kazanınca...

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'in son beş maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Son olarak Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı kırmızlılar üst üste ikinci mağlubiyetini de almış oldu.

Ligin son virajında alınan kötü sonuçlarla birlikte oyun olarak da geriye giden Galatasaray'daki son tablo taraftarı da karamsarlığa iterken, 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında elde ettiği üç puanla üçüncülüğe geriledi.

Sarı kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray 4 kez puan kaybetti

GALATASARAY'IN SON 5 MAÇI;



03.03.2021 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray

07.03.2021 Galatasaray 2 - 2 Sivasspor

13.03.2021 Kayserispor 0 - 3 Galatasaray

19.03.2021 Galatasaray 3 - 4 Ç. Rizespor

03.04.2021 Hatayspor 3 - 0 Galatasaray





GALATASARAY'IN SIRADAKİ 5 MAÇI;



Göztepe (D)

Trabzonspor

Antalyaspor (D)

Konyaspor

Gençlerbirliği (D)



Galatasaray bu beş karşılaşmanın ardından TT Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fatih Terim, cezalı olduğu Hatay karşılaşmasından önce oynanan Rizespor maçında mağlubiyeti böyle değerlendirmişti: