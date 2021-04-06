Galatasaray'da korkutan tablo! Fenerbahçe kazanınca...
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray için Mart ayı kabus gibi geçerken sarı kırmızılılar son olarak Hatayspor'a yenilerek son maçta 3. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'in son beş maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Son olarak Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı kırmızlılar üst üste ikinci mağlubiyetini de almış oldu.
Ligin son virajında alınan kötü sonuçlarla birlikte oyun olarak da geriye giden Galatasaray'daki son tablo taraftarı da karamsarlığa iterken, 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında elde ettiği üç puanla üçüncülüğe geriledi.
Sarı kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray 4 kez puan kaybetti
GALATASARAY'IN SON 5 MAÇI;
03.03.2021 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray
07.03.2021 Galatasaray 2 - 2 Sivasspor
13.03.2021 Kayserispor 0 - 3 Galatasaray
19.03.2021 Galatasaray 3 - 4 Ç. Rizespor
03.04.2021 Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
GALATASARAY'IN SIRADAKİ 5 MAÇI;
Göztepe (D)
Trabzonspor
Antalyaspor (D)
Konyaspor
Gençlerbirliği (D)
Galatasaray bu beş karşılaşmanın ardından TT Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fatih Terim, cezalı olduğu Hatay karşılaşmasından önce oynanan Rizespor maçında mağlubiyeti böyle değerlendirmişti: