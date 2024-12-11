Galatasaray'da korkutan tablo! 8 maç 2 galibiyet...

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Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 8'inde İsveç takımlarıyla karşılaştı.

Galatasaray, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.

Söz konusu maçlarda 10 gol atan "Cimbom" kalesinde 13 gol gördü.

İsveç'te 4. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, İsveç takımlarıyla dördüncü kez deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar İsveç takımlarıyla yaptığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynadı. Galatasaray, rakip sahadaki 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

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Deplasmandaki ilk maçında AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg'a 1-0, Östersund'a 2-0 mağlup oldu.

Malmö ile ilk randevu

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.