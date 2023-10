Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi ihtimali! Okan Buruk kararsız, Bayern Münih maçında oynarsa...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet gollerini atan ancak maçta sakatlık yaşayarak taraftarları endişelendiren Mauro Icardi konusunda Okan Buruk'u zor bir karar bekliyor

GALATASARAY SAKATLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Arjantinli yıldızın çekilen MR’ında sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılıların duyurusunda "Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Mauro Icardi'nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken kararın kaç günü verileceği belirtildi.

ICARDI OYNAMAK İSTİYOR

Arjantinli yıldızın, Rams Park'taki mücadelede sahada olmak istediğini teknik ekibe bildirdiği öğrenildi. Tedavinin yoğun şekilde devam ettiği ve iğne tedavisiyle oynama ihtimalinin olduğu kaydedildi.

İĞNEYLE OYNARSA BEKLEYEN TEHLİKE...

Icardi'nin iğneyle oynayabilecek duruma gelmesi halinde de Okan Buruk'u zor bir karar bekliyor.

Yıldız futbolcunun risk alarak sahaya çıkması durumunda sakatlığının daha ciddi bir boyuta ulaşabileceği konuşuluyor.

Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalardan sonra milli araya gidilecek.

EN VERİMLİ GOLCÜ

Galatasaray’da tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkarak 37 gol atan Mauro Icardi, sahada kaldığı dakika başına en çok gol atan isim oldu. Icardi her 87 dakikaya bir gol sığdırarak 90 dakikanın altına inen tek oyuncu olarak da öne çıktı. Arjantinli oyuncunun ardından Tanju Çolak 96 dakikada 1 golle ikinci, Bafetimbi Gomis de 103 dakikada 1 golle üçüncü sırayı aldı. Mario Jardel her 105 dakikada, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay da her 106 dakikada bir golle bu oyuncuları takip etti.

