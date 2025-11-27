Galatasaray'da korkutan duraklama!

Haberin Devamı

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan, Şampiyonlar Ligi’nde kötü başlamasına rağmen sonrasında toparlanan Galatasaray yarıştığı 2 kulvarda da kasım ayında ağır yara aldı. Trabzonspor maçına kadar hem ligde hem de Avrupa’da oynadığı 13 karşılaşmada sadece 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Cimbom, son 5 karşılaşmada ise 2 kez kaybederken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ile berabere kalıp, Kocaelispor’a 1-0 kaybeden Galatasaray önceki gün Union Saint Gilloise’ya da yenilirken takımın çizdiği tablo pazartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisi öncesi tedirginlik yarattı.

Ligin en değerli kadrosu ama...

305 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip olan sarı kırmızılılar art arda gelen sakatlıklar nedeniyle adeta kadro kurmakta zorlanır hale geldi.

Haberin Devamı

Osimhen, Yunus, Berkan, Kaan, Lemina ve Singo sakatlıkları Eren ve Metehan cezaları, Kazımcan da UEFA listesinde yer almadığı için Union SG’ye karşı forma giyemedi.

Hafif ağrısı bulunan İsmail Jakobs’un da sakatlanarak çıkması tüm planları alt üst etti. Alternatifi olmadığı için Arda Ünyay oyuna girdi. Önce 3 dakika sonra Union golü attı, sonra genç oyuncu 89’da kırmızı kart gördü.

İcardi isabetli şut dahi atamadı

Sakatlıktan çıkan İlkay Gündoğan, Belçika ekibine karşı 11’de görev yapsa da adeta kayıptı. Formsuz Mauro İcardi de Devler Ligi’nde bu sezon ilk kez 11’e girmesine rağmen maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

Victor Osimhen ile Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını kazanan Aslan, Nijeryalı golcüden yoksun çıktığı Eintracht Frankfurt mücadelesinin ardından Belçika temsilcisine de kaybetti.

Okan Buruk; Osimhen, Lemina ve Yunus’u Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacaklarını belirtirken derbide olası bir yenilgide liderliği kaybetme ihtimali de endişeyi artırıyor.