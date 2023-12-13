Galatasaray'da Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte kaçan balık büyük oldu! Büyük servet Cimbom'un elinden kayıp gitti...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, büyük bir mücadelenin ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada rakibine 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı - kırmızılılar için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray, Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi son 16 turuna katılımı halinde elde edeceği dev gelirden mahrum kaldı.

12,4 MİLYON EURO ELDEN KAYDI GİTTİ





Cimbom, Kopenhag'ı elemesi durumunda son 16 turuna yükselmenin başarısının yanı sıra 12,4 milyoın euroluk bir parayı da elde edecekti.

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Şu ana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, performans ve katsayı primlerinden 30 milyon euroluk bir geliri kasasına koyan Aslan, son 16 turuna kalması halinda 42,4 milyon euroluk bir paranın sahibi olacaktı.