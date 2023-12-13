×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte kaçan balık büyük oldu! Büyük servet Cimbom'un elinden kayıp gitti...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Şampiyonlar Ligi#KOPENHAG
Galatasarayda Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte kaçan balık büyük oldu Büyük servet Cimbomun elinden kayıp gitti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 12:15

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar "tamam ya da devam" niteliği taşıyan müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Cimbom, son 16 turuna kalması halinde Şampiyonlar Ligi'nden gelecek dev geliri de kaybetti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, büyük bir mücadelenin ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada rakibine 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı - kırmızılılar için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray, Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi son 16 turuna katılımı halinde elde edeceği dev gelirden mahrum kaldı.

12,4 MİLYON EURO ELDEN KAYDI GİTTİ

Galatasarayda Kopenhag mağlubiyetiyle birlikte kaçan balık büyük oldu Büyük servet Cimbomun elinden kayıp gitti...

Cimbom, Kopenhag'ı elemesi durumunda son 16 turuna yükselmenin başarısının yanı sıra 12,4 milyoın euroluk bir parayı da elde edecekti.

Haberin Devamı

Şu ana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, performans ve katsayı primlerinden 30 milyon euroluk bir geliri kasasına koyan Aslan, son 16 turuna kalması halinda 42,4 milyon euroluk bir paranın sahibi olacaktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Şampiyonlar Ligi#KOPENHAG

BAKMADAN GEÇME!