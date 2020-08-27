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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da kombineler satışa çıkıyor

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Galatasaray'da kombineler satışa çıkıyor
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu kombine kartları, 31 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki kartın, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de "passo.com.tr" internet adresi ve Türk Telekom Stadı kombine satış ofislerinden satışa sunulacağı belirtildi.

Satışların, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine öncelikli olarak yapılacağı aktarıldı.

Yeni sezonda seyircisiz oynanacak müsabakaların ücret iadesinin yapılmayacağı, kombine satın alma önceliği bulunan sarı-kırmızılı taraftarların 17 Eylül Perşembe gününe kadar bu haktan faydalanabileceği kaydedildi.

Kombine kartlar için bin 350 lira ile 6 bin 750 lira arasında değişen fiyatlar belirlendi.

Galatasarayda kombineler satışa çıkıyor

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