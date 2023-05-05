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Galatasaray'da kombine yenilemede tarihi rekor!

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#Galatasaray #Süper Lig#Kombine
Galatasarayda kombine yenilemede tarihi rekor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Sarı kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için satışa çıkan kombinelere büyük ilgi gösterdi. İlk gün bir önceki yıla göre yüzde 40’lık artışla 19 binin üzerinde kombine ve VIP koltuk yenilendi.

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Galatasaray Spor Kulübü’nün 2023- 24 sezonu kombine yenileme satışları tarihi bir rakama ulaştı. Dünya devleri arasında Galatasaray’ı tekrar seyretmek için şimdiden koltuğunu almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi. Satışa çıktığı 18 Nisan günü rekor ilgi gören kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamına ulaştı.

10 GÜNDE YÜZDE 60 YENİLEME OLDU

Son 10 yıldaki haftalık satışlar baz alındığında 4 yılın haftalık adet satış rakamının üstünde yer aldı. En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içerisinde ulaşıldı.

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Önceki senelerle kıyaslandığında; bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı. Bir başka deyişle sarı kırmızılılarda yüzde 60’a yakın yenileme oranına 10 günde ulaşıldı.

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