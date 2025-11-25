Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi! Promise David sadece 3 dakika sonra gol attı

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı.

Aslan, daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1’lik skorla kaybetmişti.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla Galatasaray'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

Haberin Devamı

GOLDEN ÖNCE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ





Karşılaşmanın tek golünü atan Promise David, maçın 57. dakikasında ağları sarsarken, sarı - kırmızılı ekip golden 3 dakika önce yaşanan pozisyon için kırmızı bekledi.

Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, 36. dakikada sarı kart gören Promise'nin 54. dakikada Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart görmesini gerektiğini savundu.

Union Saint-Gilloise'nin golü. pic.twitter.com/03WZUMSjP2 — Spor Arena (@sporarena) November 25, 2025

OKAN BURUK'TAN YOĞUN İTİRAZ





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin kararına sert tepki gösterdi.

Buruk, 70. dakikada yoğun itirazlarından kaynaklı sarı kart gördü.

OKAN BURUK: 'ÇOK BÜYÜK BİR HATA'

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, kırmızı kart bekledikleri pozisyon için, "İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Çok kritik ve büyük bir hata yaptı! Devamında kırmızı kart göstermediği oyuncu, golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ARDA ÜNYAY İLK DEVLER LİGİ MAÇINDA KIZARDI





Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına 53. dakikada Ismail Jakobs'un yerine oyuna dahil olarak çıkan Arda Ünyay, müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.