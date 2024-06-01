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Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan takım arkadaşına destek: 'Haksızlık ediliyor'

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Kerem Demirbaydan takım arkadaşına destek: Haksızlık ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, takımdaki adaşı Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

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Galatasaray'ın ‘Dayı’ lakaplı yıldızı Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu’na sahip çıktı. Tecrübeli futbolcu Kafa Sports YouTube Kanalı’nda açıklamalar yaparken, “Kerem haksızlığa uğruyor. Yaptıkları ortada. Bu sezon 23 skor katkısı yaptı. Ona hep ‘Üzme kendini’ diyorum. Çocuk Galatasaray’ı öyle sevmiş ki... Üzülüyor bunlara yani. Almanya’da olsa insanlar onu tepesinde taşırdı” dedi.

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'FENERBAHÇELİYİM' FALAN DEMEDİM

“F.Bahçeliyim” diye bir açıklamasının olmadığını da belirten Kerem, şöyle devam etti: “Bir röportajda babam F.Bahçeli olduğu için ‘Bir sempatim varsa F.Bahçe’ dedim. Ama devamında takım tutmadığımı söyledim. Orayı kesiyorlar. Alman Milli Takımı’nda oynadım ama ben Türküm, A Milli Takım formasını giymeyi çok isterdim.”

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Kerem Aktürkoğlu

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