Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan takım arkadaşına destek: 'Haksızlık ediliyor'

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Galatasaray'ın ‘Dayı’ lakaplı yıldızı Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu’na sahip çıktı. Tecrübeli futbolcu Kafa Sports YouTube Kanalı’nda açıklamalar yaparken, “Kerem haksızlığa uğruyor. Yaptıkları ortada. Bu sezon 23 skor katkısı yaptı. Ona hep ‘Üzme kendini’ diyorum. Çocuk Galatasaray’ı öyle sevmiş ki... Üzülüyor bunlara yani. Almanya’da olsa insanlar onu tepesinde taşırdı” dedi.

'FENERBAHÇELİYİM' FALAN DEMEDİM

“F.Bahçeliyim” diye bir açıklamasının olmadığını da belirten Kerem, şöyle devam etti: “Bir röportajda babam F.Bahçeli olduğu için ‘Bir sempatim varsa F.Bahçe’ dedim. Ama devamında takım tutmadığımı söyledim. Orayı kesiyorlar. Alman Milli Takımı’nda oynadım ama ben Türküm, A Milli Takım formasını giymeyi çok isterdim.”