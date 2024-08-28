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Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan o soruya tepki: Yönetime sor

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayda Kerem Demirbaydan o soruya tepki: Yönetime sor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 01:00

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından gelen soruya tepki gösterdi.

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Galatasaraylı futbolcular Gabriel Sara ve Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 1-0 kaybedilen Young Boys maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

Performansıyla ilgili öz eleştiri yapan Gabriel Sara, "Öncelikle kendi performansımla ilgili aslında daha iyisini yapabilirdim. Böylesi önemli bir maçta daha iyisini yapmalıydım. Takımın ortaya koyduğu oyun, en başta iyiydi. Bazı riskler aldık. Bunun sonunca kontrataklar oldu. İyi oynadık ama futbol böyle..." dedi.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamaya hazır. Herkes çok çalışıyor. Grupça hareket ediyoruz. Ne olursa olsun kazanmak için oynarız. Avrupa Ligi olur, Süper Lig olur. Her yerde kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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"GALATASARAY'A YAKIŞANI YAPAMADIK"

Sarı kırmızılı camiaya yakışanı veremediklerini belirten Kerem Demirbay, "Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için... Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit. Bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

Hak edenin formayı alacağını söyleyen Kerem Demirbay, "Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır." dedi.

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ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir muhabirin, "Üzgünsünüz ama arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Neler söylersin? sorusunu şaşkınlıkla karşılayan Kerem Demirbay: "İstersen yönetimi çağırayım, onlara sor? Ben futbolcuyum. Benimle alakalı değil" şeklinde tepki gösterdi.

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Şampiyonlar Ligi

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