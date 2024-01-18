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Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan 3 asist cevabı: İşim bu

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Tete
Galatasarayda Kerem Demirbaydan 3 asist cevabı: İşim bu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 23:55

Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da 3 asist yapan Kerem Demirbay ile golleri atan Tete ve Barış Alper Yılmaz maçı değerlendirdi.

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Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Galatasaray'da futbolcular Kerem Demirbay, Tete ve Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER: MEVKİ FARK ETMEZ

Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çok iyi mücadele vardı sahada. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız iyi işler başardı. Futbolda bunlar olabiliyor, kendi kaleme gol attım. Bu benim adıma üzücüydü. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyum. Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez. Hocam nerede şans veriyorsa orada faydalı olmak istiyorum. Benim için mevki farkı yok. Ben faydalı olmak istiyorum. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Şimdi Trabzon'a odaklanacağız. İyi hazırlanıp kazanmak ve serimize devam etmek istiyoruz.

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TETE: GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Gol attığım için çok mutluyum. Önemli bir goldü. Bu gol sayesinde üst tura çıktık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Şu anda çok konsantre ve iyi bir takımız. Bugünkü performansımızı gördünüz. Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek.

KEREM DEMİRBAY: İŞİMİZ BU

Çok mutluyum. Kazandık. Böyle kupa maçlarında en önemlisi kazanmak. İyi bir maç çıkardık ve kazandık. Asistlerle ilgili... İşim bu benim. Maçtan maça, antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyimiz bu. Gün gelir hata yaparız ama önemli olan her zaman çalışmak, profesyonel olmak. Ben de profesyonelim. Trabzonspor maçı zor olacak kesinlikle, deplasmanda... Biz büyük bir takımız. Kaliteli futbolcular var ama en önemlisi takımız. Bu maçı kazanmak istiyoruz.

 

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Tete

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