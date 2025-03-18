Galatasaray'da Kerem Demirbay'a Süper Lig'den talip çıktı! Görüşmeler başladı

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Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluk adına mücadelesini sürdürürken yeni sezonun planlamasına da başlanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takıma katılacak isimler kadar gitmesi muhtemel isimlerin durumu da merak ediliyor.

CUESTA'YA MİLLİ TAKIM MORALİ

Son Antalyaspor maçında kulübede dahi kendisine yer bulamayan Carlos Cuesta, takım arkadaşı Davinson Sanchez ile birlikte Kolombiya Milli Takımı’na katıldı. Dünkü idmanda yapılan çift kale maçta as takımda yer alan Cuesta’nın 21 Mart’ta deplasmanda oynanacak Brezilya mücadelesine Sanchez’le beraber ilk 11’de başlaması bekleniyor.

JAKOBS GELECEĞİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Sakatlığı nedeniyle haftalardır takımdan ayrı kalan ve son olarak eski takımı Köln’ün maçını izlemeye giden Jakobs, “Buraya geri dönecek misin?” sorusuna, “Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray’a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray’daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz” cevabını verdi.

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KEREM DEMİRBAY, SAMSUNSPOR YOLUNDA!

Fanatik'in haberine göre, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola devam eden ve son olarak Fenerbahçe’ye çelme takan Samsunspor, Galatasaray’dan Kerem Demirbay’ı gözüne kestirdi.

Başkan Yüksel Yıldırım, Kerem’i kadrosunda görmeyi çok istediğini açıklarken, tecrübeli orta sahanın “Evet” demesi halinde Sarı-Kırmızılı kulübün yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.