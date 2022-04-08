Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.

Galatasaraylı futbolcular, yarın akşamki antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.